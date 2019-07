Iratus - Lord of the Dead: Dark-Fantasy-RPG von Daedalic ab 24.7. im Early Access

PC Linux MacOS

Das im Februar angekündigte Iratus - Lord of the Dead, das vom russischen Entwickler Unfrozen realisiert und von Daedalic Entertainment vertrieben wird, startet am 24. Juli auf der Steam-Plattform in die Early-Access-Phase.

Im sogenannten Dark-Fantasy-Rollenspiel, das zugleich ein Roguelike darstellt, soll die „herkömmliche Rollenverteilung klassischer Fantasy-RPGs auf den Kopf [gestellt] werden“. Zeigen wird sich das zum Beispiel darin, dass ihr mit dem namensgebenden Nekromanten Iratus auf Rache gegen die „Mächte des Guten“ sinnt – schließlich sperrten euch diese einst in ein unterirdisches Grab ein.

In den rundenbasierten Kämpfen für das Böse, in denen ihr sowohl physische als auch magische Angriffe einsetzen könnt, könnt ihr zum Beispiel auf die vier Talentbäume Alchemie, Magie, Zorn und Zerstörung setzen. Hinzu kommen etwa 100 Fähigkeiten für eure Gehilfen – wie Vampire oder Mumien, insgesamt gibt es 16 unterschiedliche Typen von Handlangern –, die es im Verlauf des Spiels freizuschalten gilt. Daedalic schreibt in der jüngsten Ankündigung weiter:

Iratus - Lord of the Dead ist ein teuflisch schweres Roguelike, das das strategische Denkvermögen der Spieler zu jeder Zeit auf die Probe stellt. Permadeath trifft nicht nur die eigenen Untergebenen, sondern auch die Gegner. Leichenteile und Energie sind nicht grenzenlos verfügbar und ein erfolgreicher Nekromant muss sich genau überlegen, was er beschwören möchte und wie es ihm bei seiner Rache hilft.

Zu den weiteren Hauptmerkmalen von Iratus - Lord of the Dead zählen unter anderem eine „intelligente Feind-KI“, die über verschiedene Schwierigkeitsstufen verfügen soll, wodurch „erfahrenen RPG-Strategen eine Herausforderung“ geboten wird. Darüber hinaus könnt ihr euer unterirdisches Hauptquartier stetig erweitern und eure Kräfte verbessern. Optisch bietet der Titel 2D-Grafik, die als „detailliert“ beschrieben wird.