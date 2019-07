Cyberpunk 2077: Videos zur InGame-Werbung und Waffenfortschritt

PC XOne PS4

Cyberpunk 2077 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

CD Projekt hat auf dem Twitter-Kanal von Cyberpunk 2077 (im Preview) zwei kurze Clips veröffentlicht, in denen euch die Entwickler einen kleinen Einblick in die InGame-Werbung und den Waffen-Fortschritt im Spiel gewähren. In dem ersten Video kommt der Art Director Katarzyna Redesiuk zu Wort, die für die Ingame-Media (Werbung, Marken, Anzeigen) verantwortlich ist und präsentiert ihr Lieblingsposter im Spiel. Dieses zeigt Sasha Devon, eine augmentierte dreimündige Hostess. Der Slogan lautet: „Drei Münder, eine Begierde“.

Das Poster und der Slogan sind eine Anlehnung an den 1990 veröffentlichten Science-Fiction-Klassiker Total Recall mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. In diesem gibt es eine Szene, in der Benny (gespielt von Mel Johnson Jr.) eine dreibrüstige Prostituierte namens Jasmine Tridevil befummelt mit den Worten: „Baby, ich wünschte ich hätte drei Hände“.

In dem zweiten Video spricht der Senior Level Designer Miles Tost darüber, wie eure Fähigkeiten im Umgang mit Waffen sich durch Nutzung der Schießeisen kontinuierlich weiter verbessern.