Gears 5: Termin für den Tech-Test und Systemanforderungen

PC XOne

The Coalition und Microsoft Studios haben über Xbox Wire den Termin für den ersten Versus-Multiplayer-Technik-Test zu Gears 5 auf dem PC und der Xbox One bekannt gegeben. Dieser wird demnach am 19. Juli, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) beginnen und bis zum 21. Juli andauern. Teilnehmen können die Vorbesteller des Spiels, sowie die Abonnenten des Xbox Game Passes. Der Download des Clients wird bereits zwei Tage vorher, am 17. Juli, ab 19:00 Uhr möglich sein. Abonnenten des Xbox Game Passes werden den Client in der Spieleauswahl finden können. Für die Teilname auf der Konsole wird eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft vorausgesetzt.

In der Testphase werden die Modi „Escalation“, „Arcade“ und „King of the Hill“ spielbar sein. Zudem steht mit dem „Bootcamp“ ein neuer Tutorial-Modus bereit, in dem ihr euch mit den Spielmechaniken vertraut machen könnt. Darüber hinaus wird ein kleiner Einblick in den Modus „Tour of Duty“ geboten. Hier könnt ihr eine Reihe verschiedener Herausforderungen meistern, um ein exklusives Tech-Test-Banner, sowie drei Versus-Waffen-Skins freizuschalten.

Eine zweite Testphase ist bereits ebenfalls geplant. Diese findet wenige Tage später, im Zeitraum vom 26. bis 29. Juli statt. Der Start erfolgt auch hier um 19:00 Uhr. Der Client wird auch zwischen den beiden Testphasen weiterhin zum Download bereitstehen. Für die PC-Spieler haben die Entwickler die Systemanforderungen bekannt gegeben. Diese sehen wie folgt aus: