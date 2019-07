Switch

Endzeitstimmung, hässliche Spiele und Grafikblender: nicht alles muss so negativ sein wie einige Beiträge (und das Wetter in Norddeutschland) in dieser Woche. Mick Schnelles Humor, Erinnerungen an die Neunziger und Spaß mit Mario halten gekonnt dagegen.

Auf der Suche nach dem hässlichsten Spiel der Welt

derstandard.at am 30.6.2019, von Lukas Meschik

„Was empfinden wir bei Computerspielen überhaupt als hässlich? Gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen "hässlichen" und mechanisch oder inhaltlich "schlechten" Spielen? Existiert so etwas wie eine Ästhetik der Hässlichkeit jenseits von amüsanter Ulkigkeit?“ Wenn man nach Heinrich Lenhardts GameStar-Kolumne "Legendär schlecht" geht, besteht zwischen Mechanik und Ästhetik immer ein Zusammenhang. Wenn man sich wie in diesem Artikel mit unterschiedlichen Sichtweisen dem Thema Hässlichkeit nähert, stößt man auf eine Reihe von Titeln, von denen ihr wahrscheinlich zu Recht noch nie gehört habt.

Phänomen Grafikblender: Schön geil - oder schön überflüssig

spiegel.de am 23.6.2019, von Christian Alt und Christian Schiffer

„Christian Alt ist ein Journalist mit Rückenproblemen und streitet sich mit der Kontra-Stimme Christian Schiffer gern im gemeinsamen Podcast 'Last Game Standing'.“ Thema diesmal: Spiele, die nur gut aussehen, aber nichts taugen. „Grafikblender gibt es nicht“, meint der eine. „Es gibt nur Spiele, die meinen PC ausreizen und solche, die es nicht tun.“ - „Grafik ist die Geißel des Mediums Computerspiel“, entgegnet der andere. „und vor allem wären uns ohne Grafik auch die ganzen Grafikblender erspart geblieben. Es hätte uns kein Ryse - Son of Rome heimgesucht, kein The Order 1886, kein Crysis, kein Final Fantasy 13 und kein The 7th Guest.“

Faszination Endzeit

deutschlandfunk.de am 30.6.2019, von Tobias Nowak

„Es scheint momentan innerhalb der gesamten Popkultur hinzugehen zu Düsternis, zu trostlosen Settings, zu hoffnungslosen Settings...“ So beschreibt GameStar-Urgestein Michael Graf den anhaltenden Erfolg von Titeln wie DayZ. Der Deutschlandfunk nimmt das Thema auf und fragt sich, ob die Faszination Endzeit an der moralischen Entscheidungsfindung liegt, die jeder Spieler treffen muss, oder ob es den Entwicklern einfach nur leichter fällt, „sich eine Apokalypse auszudenken, als eine glaubhafte Utopie zu entwerfen“.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Neue Spielegenres braucht das Land“

gamersglobal.de am 22.12.2009, von Mick Schnelle

„Entwickler aller Genres, verteidigt euren Ruf! Macht mal was anderes. Und damit ihr nicht sagen könnt, mach's doch selber, biete ich euch schon mal ein paar Steilvorlagen für neue oder neu kombinierte Spielegenres.“ Mit diesem Aufruf startet Mick Schnelle ins Jahr 2010 und kritisiert die anhaltende Behäbigkeit und Innovationsunlust in der Branche. Doch auch neuneinhalb Jahre später haben sich seine Vorschläge Pavarotti-Shoot-Out, Speech Star und Run-Quest nicht wirklich im Markt etablieren können.

Fundstück: Die Top 100 der PC Player von 1993 bis 2001

pcplayer.de

Retrofans werden diese Seite kennen, für alle anderen kann dies ein lauschiger Trip in die Neunziger werden. Aus 2.800 von PC Player zwischen Januar 1993 und Juni 2001 getesteten Spielen wurden 210 nominiert und Leser und Ex-PCP-Redakteure stimmten über ihre Lieblingsspiele ab. Das Ergebnis ist eine Liste der 100 besten Spiele einer Dekade voller Meilensteine der Spielegeschichte. Platz 1 mag dabei nicht überraschen, wohl aber der eine oder andere Titel, der weit oben landet. Da sich die Seiten nicht einzeln verlinken lassen, klickt im Hauptmenü auf 'Inside PCP' und dann die 'Top 100'.

Im Video: Super Mario Maker Bloopers

Eine weitere Stufe des kreativen Spielens mit Mario und seinen Konsorten erklimmt dieses durchgeknallte Video.

Ein Dankeschön für Mithilfe geht an Dan Sky. Über eure Linktipps freut sich die Autorin jederzeit.