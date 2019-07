The Last of Us - Part 2: Weitere Hinweise auf Februar-Release // Vier Editionen geplant?

PS4

Nachdem bereits die Schauspielerin Ashley Johnson (Blindspot, The Killing) im letzten Monat versehentlich einen Hinweis auf den Februar als Release-Monat für The Last of Us - Part 2 lieferte, wird der Veröffentlichungszeitraum nun auch von Daniel Ahmad, dem Senior-Analysten beim Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Niko Partners, genannt.

Ahmad, der vor allem unter seinem Pseudonym ZhugeEx als Branchen-Insider im Netz bekannt ist, spricht auf Resetera ebenfalls von einer Veröffentlichung im Februar und gibt an, dass der Titel in vier verschiedenen Versionen veröffentlicht wird. Demnach plant Sony offenbar das Spiel als Standard, Special, Collector's und Ellie Edition auf den Markt zu bringen. Konkrete Details über die Inhalte der einzelnen Versionen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.