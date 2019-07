Red Dead Redemption 2: Rockstar Social Club mit Hinweis auf PC-Version?

XOne PS4

Auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder Hinweise auf eine PC-Umsetzung von Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) gab, lässt eine offizielle Ankündigung seitens Rockstar nach wie vor auf sich warten. Auch die diesjährigen E3 brachte diesbezüglich nichts Neues. Nun hat der Spielehersteller möglicherweise selbst einen Indiz auf die PC-Version geliefert.

So verwies der Twitter-Nutzer JakoMako51 jüngst auf einen entdeckten Eintrag im Quellcode des Rockstar Social Clubs. In dem mit dem Tweet veröffentlichten Code-Ausschnitt ist die Zeile: „RDR2_PC_Accomplishments“ (siehe Teaserbild) zu sehen. Unklar ist, ob der Eintrag neue ist (was bedeuten könnte, dass die PC-Fassung kurz vor der Ankündigung steht), oder schon länger in dem Quellcode verweilt. PC_Accomplishments könnte natürlich auch für etwas ganz anderes (wie etwa „Player Charakter“) stehen. Rockstar selbst hat die Sache bisher nicht kommentiert.