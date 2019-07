Uncharted-Film: Regisseur über Bryan Cranston, Sully und Nathan Drake

PS3 PS4

Gerüchte, dass der Schauspieler Bryan Cranston (Malcolm mittendrin, Breaking Bad) eine wichtige Rolle in der kommenden Verfilmung von Uncharted spielen wird, gab es bereits im September 2017. In einem aktuellen Interview mit Games Radar hat der Regisseur Dan Trachtenberg die Beteiligung des Darstellers jetzt mehr oder weniger bestätigt. Allerdings wird Cranston nicht, wie ursprünglich vermutet, die Rolle von Sully einnehmen. Auf das Gerücht angesprochen und gefragt, ob Cranston dabei ist, antwortete Trachtenberg: „nicht als Sully.“

Laut dem Regisseur basiere das Gerücht „auf altem Zeug“ und man habe Sully bisher noch gar nicht gecastet. „Ich meine, er ist natürlich im Film, aber wir hatten noch keine Gespräche über sein Casting gestartet. Das heißt natürlich nicht, dass eine dieser Ideen, die herumgeschwirrt haben, nicht cool sein könnte, aber wir haben uns noch nicht damit beschäftigt.“

Welche Rolle Cranston spielen wird, bleibt vorerst unklar. Möglicherweise wird er einen Gegenspieler verkörpern. Trachtenberg erklärte auch seine Entscheidung, eine Story rund um einen jungen Nathan Drake mit Tom Holland (Spider-Man - Homecoming, Avengers - Endgame) als Darsteller zu erzählen. „Ich denke, dass Tom Holland ein brillanter Schauspieler ist und die Idee, die Geschichten aus den Videospielen nicht zu übernehmen und stattdessen etwas zu erzählen, was noch nicht da war - ich denke das war eine clevere Art und Weise es anzupacken.“

Trachtenberg merkte an, dass Nathan nicht so jung sein wird, wie ihn sich manche Fans vielleicht ausmalen. So soll der Protagonist nicht so jung, wie in den den Rückblicken aus Uncharted 3 - Drake's Deception (Testnote: 9.5) oder den erweiterten Rückblicken aus Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) dargestellt werden. „Es ist schon Nathan vor dem ersten Spiel, aber er ist kein Junge mehr. Er wird nicht Nathan aus den Rückblenden spielen. Genaugenommen geht es um Nathans und Sullys erstes Abenteuer“ so der Macher.