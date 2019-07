Pigeon Simulator angekündigt: Als Taube Chaos verbreiten

PC

Pigeon Simulator ab 12,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Die britischen Entwickler von den Bossa Studios haben einen Ankündigungs-Trailer zum Pigeon Simulator veröffentlicht, in dem der Spieler als rebellische Taube Menschen mit Kot und Spielzeugautos bewirft, in Gruppen sogar Bushäuschen und Autos zerstört und so eine ganze Stadt ins Chaos stürzt. Das Video erinnert stark an den Goat Simulator, mit dem die Coffee Stain Studios im Jahr 2014 einen Überraschungshit landen konnten.

Die Bossa Studios könnten einigen als Entwickler der ebenfalls unkonventionellen Titel I am Bread und Surgeon Simulator bekannt sein. Zuletzt arbeitete man am MMO Worlds Adrift, das im Mai 2018 in den Early Access auf Steam startete, vor Kurzem jedoch eingestellt wurde. Wann und für welche Plattformen der Pigeon Simulator erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.