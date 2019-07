Control: Remedys Action-Adventure im neuen Gameplay-Video

PC XOne PS4

Mit Control wird Remedy Entertainment im August dieses Jahres sein neues Spiel für PC und Konsolen auf den Markt bringen. In einem neuen Video könnt ihr einen ausführlichen Blick auf das Gameplay des kommenden Action-Adventures werfen. In dem rund 27 Minuten langen Clip bekommt ihr verschiedene Umgebungen, Gegner und Fähigkeiten zu sehen. Gespielt wird auf dem PC mit einer Geforce-Grafikkarte und eingeschaltetem Ray Tracing.

Das im letzten Jahr angekündigte Control entführt euch in ein alternatives Amerika, wo übernatürliche Phänomene real sind und von der Regierungsorganisation „Federal Bureau of Control“ in New York reguliert werden. Die Story folgt Jesse Faden, die nur wenige Minuten nach ihrer Ankunft im Hauptquartier der Agency, genannt „The Oldest House“, feststellt, dass zahlreiche Mitarbeiter, inklusive des Direktors, getötet wurden. Eine mysteriöse Macht, genannt „Hiss“, hat das Gebäude infiltriert und verzerrt die Realität. Als frischgebackene Agentin muss Jesse ihre neu gewonnenen Kräfte dazu einsetzen, um in der sich ständig verändernden Umgebung zu überleben und die Gründe hinter dem Angriff zu erfahren.

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Control wird ab dem 27. August dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.