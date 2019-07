Assassin's Creed Odyssey: Termin für den finalen Atlantis-DLC bekannt

PC XOne PS4

Ubisoft hat via Twitter den Veröffentlichungstermin für die dritte und letzte Episode von Das Schicksal von Atlantis für Assassin's Creed Odyssey (Testnote: 8.0) bekannt gegeben. Der DLC mit dem Titel Das Urteil von Atlantis wird demnach ab dem 16. Juli zum Download bereitstehen. Allzu viele Details sind zum Finale zwar noch nicht bekannt, nach dem idyllisch wirkenden Elysium in Die Elysischen Gefilde und dem finsteren Totenreich in Die Hadesqualen sollt ihr aber diesmal das sagenumwobene Reich des Meeresgottes Poseidon selbst besuchen.

Der Dreiteiler Das Schicksal von Atlantis ist nach Das Vermächtnis der ersten Klinge der zweite und letzte Erzählstrang aus dem zum Spiel gehörigen Season Pass. Nach der letzten Episode wollen die Entwickler noch im Herbst den kostenlosen Modus „Discovery-Tour“ für den Titel veröffentlichen. In diesem werdet ihr das antike Griechenland in aller Ruhe bereisen, Städte und Sehenswürdigkeiten besuchen und zum Schluss euer Wissen in einem Quiz testen können.