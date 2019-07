Candy Crush: Neun Millionen User spielen täglich drei bis sechs Stunden

PC iOS Android Browser andere

Einmal mehr hat das britische Parlament Vertreter von Spielefirmen zum Thema Sucht und Glücksspiel vorgeladen. Diesmal hat es das Studio King, Entwickler und Publisher von Candy Crush Saga, getroffen. Manager Alex Dale nannte gegenüber den Abgeordneten einige erstaunliche Zahlen zu dem beliebten Casual Game:

270 Millionen Spieler weltweit

9,2 Millionen spielen zwischen drei und sechs Stunden täglich

430.000 spielen mehr als sechs Stunden täglich

Der durchschnittliche Spieler ist weiblich, 35 Jahre alt und spielt 38 Minuten täglich

Als die Rede von einem Spieler ist, der im Jahr 2018 an einem Tag rund 2.300 Euro für das Mobile-Spiel ausgab, entgegnet Dale, die betroffene Person habe bei einem Abverkauf zugeschlagen und die gekauften Spielinhalte über die nächsten sieben Monate investiert. Außerdem sei es „letztlich die Entscheidung des Spielers, wenn er so viel Geld für das Spiel ausgeben“ wolle. Ein Frühwarnsystem, das eine automatische Warnmail an Spieler schickte, die innerhalb einer Woche mehr als 220 Euro ausgaben, wurde mittlerweile eingestellt. Die Nutzer sollen die Mails als „aufdringlich“ kritisiert haben. Dale weiter: