Telekom bietet erste 5G-Tarife ab 75 Euro an einigen Orten an

Rund eine Woche nach Abschluss der Versteigerung von 5G-Lizenzen in Deutschland bietet die Telekom als erster Netzbetreiber die neuen 5G-Tarife an. Für 74,95 Euro pro Monat und einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten kann der Datentarif „Magenta Mobil Speedbox XL“ gebucht werden. Das Angebot richtet sich an User, die stets die neuste Technik haben wollen und dafür bereitwillig mehr zahlen. Während der günstigere Tarif mit einem passenden 5G-Hub als Hotspot für 555,55 Euro angeboten wird, benötigt der 84,95 Euro teure Mobiltarif „Magenta Mobil XL Special“ ein 5G-fähiges Smartphone. Hier bietet die Telekom das Samsung Galaxy S10 5G für 899,95 Euro an.

Nutzbar wird das 5G-Netz zunächst allerdings nur in Berlin und Bonn, später in Darmstadt, Hamburg, Leipzig und München sein, bis Ende 2020 sollen die 20 größten Städte Deutschlands folgen. Bis Ende dieses Jahres hat zunächst das Schließen der 4G-Lücken im ländlichen Raum Priorität bei der Telekom. Dafür wolle man rund 2.000 Mobilfunkstandorte neu aufbauen. Die flächendeckende 5G-Abdeckung werde noch viele Jahre dauern.

Wie groß die Evolutionssprünge von 1G 1981 bis zum neusten Standard waren, zeigt diese Grafik auf micron.com.