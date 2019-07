Sony angeblich an der Übernahme von Remedy interessiert

Erst kürzlich gab es erneute Berichte darüber, dass Sony an der Übernahme verschiedener Studios interessiert sei, um das Lineup für seine kommende neue Konsole PS5 zu stärken. Der direkte Konkurrent Microsoft hat ähnliche Pläne bereits im vergangenen Jahr umgesetzt und soll auch dieses Jahr mehrere Übernahmen planen. Eines der Studios, die in diesem Jahr zu den Xbox Game Studios hinzustießen, ist Double Fine Productions. Sony hingegen hat bisher noch keine Übernahmen verkündet. Die Redaktion von Push Square will allerdings jetzt aus mehreren Quellen erfahren haben, dass der Hersteller Interesse an Remedy Entertainment hegt.

In einem Artikel, in dem potentielle Kandidaten für die Käufe beleuchtet werden, heißt es: man habe von einer Reihe von Quellen gehört, dass Sony dem Studio ein Angebot unterbreitet hätte. Gleichzeitig zweifelt die Reaktion allerdings selbst an den Informationen, da Remedy seit Jahren darauf bedacht ist, seine Unabhängigkeit zu wahren und kürzlich auch die Rechte am Alan Wake-Franchise zurück erworben hat. Allerdings weist Push Square auch darauf hin, dass Shuhei Yoshida, der Präsident von Sonys Worldwide Studios, kürzlich Remedy in Helsinki persönlich besucht habe, wobei nicht bekannt ist, worüber dort gesprochen wurde. Etwas sei zwischen Remedy und Sony im Gange, heißt es in dem Artikel. Selbst wenn es nicht zu einer Übernahme kommen sollte, könnten die Finnen und die Japaner eine Zusammenarbeit an einem Exklusivtitel für die PS5 ankündigen. Man kann also durchaus gespannt sein.