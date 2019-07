Humble Store: Indie-Playstation „Rebundle“ 2019 gestartet

PS4

PS4 ab 279,79 € bei Amazon.de kaufen.

Im Humble Store wurde ein sogenanntes Indie-Playstation „Rebundle“ 2019 gestartet. Das neu geschnürte Paket umfasst diesmal unter anderem Titel, wie Grim Fandango Remastered (Testnote: 8.5), The Bard's Tale - Remastered and Resnarkled, Layers of Fear (Testnote: 8.0) und Shadow Warrior 2 (Testnote: 7.0). Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und vier Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen, von denen ihr eine selbst bestimmen könnt. Nachfolgend das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (etwa 0,88 Cent):

Grim Fandango Remastered + Soundtrack

InnerSpace + Soundtrack

+ Soundtrack The Bard's Tale - Remastered and Resnarkled

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 8,84 US-Dollar (7,82 Euro):

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,30 Euro):

Killing Floor 2

Shadow Warrior 2

Wie es bei den Humble-Playstation-Bundles meistens der Fall ist, wird für die Aktivierung der Spiele ein Account aus den USA, Kanada, Argentinien oder diesen 15 Ländern benötigt.