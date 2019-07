Shenmue 3: Doch noch Rückerstattungen für PC-Spieler

Shenmue 3 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach der Ankündigung der einjährigen Epic-Games-Store-Exklusivität für Shenmue 3 haben zahlreiche PC-Spieler, die die Entwicklung des kommenden Action-Adventures in der Erwartung einer Steam-Version beim Launch unterstützt haben, ihr Geld zurückgefordert. Zunächst hieß es allerdings seitens YS Net, dass es keine Erstattungen geben wird. Wenig später gab das Studio an, sich die Möglichkeiten einer Erstattung näher anzuschauen. Nun wurde offenbar doch eine Lösung gefunden, denn wie Epic-Chef Tim Sweeney jetzt via Twitter verkündete, hat sich der Publisher dazu bereit erklärt, die Kosten für die Rückzahlungen an die Spieler zu übernehmen.

Laut Sweeney wird das Entwicklungsbudget für das Spiel durch die Rückerstattungen nicht kleiner ausfallen. Gleichzeitig gab er bekannt, dass Epic in Zukunft alle Erstattungskosten für jedes Entwicklerstudio übernehmen wird, das bereit ist, sein Spiel Epic-Store-Exklusiv anzubieten. Wie YS Net in seinem Kickstarter-Update schreibt, werden die Spieler in Kürze die Option für die Rückerstattung, oder den Erhalt des Steam-Keys nach Release in einem Jahr, wählen können. Unterstützer höherer Stufen werden laut den Entwicklern in bestimmten Fällen nicht die komplette Summe zurückerhalten können, etwa dann, wenn versprochene Belohnungen, für die das Geld gezahlt wurde, bereits ins Spiel implementiert wurden. Das komplette Kickstarter-Update könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.