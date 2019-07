Greedfall: Spiders gibt Release-Termin bekannt

PC XOne PS4

Das 2017 vom französischen Studio Spiders und dem Publisher Focus Home Interactive angekündigte Action-Rollenspiel Greedfall hat einen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Wie der Entwickler heute via Twitter verkündet hat, wird der Titel ab dem 10. September dieses Jahres weltweit für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.

Greedfall versetzt euch in eine Welt, die vom Barock des 17. Jahrhunderts inspiriert wurde. Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Reisenden, der seine von Umweltverschmutzung und Krankheit verseuchte Heimat verließ, um nach einem Heilmittel zu suchen. Gemeinsam mit einer Händlerkongregation kommt ihr auf der Insel Teer Fredee an und findet euch schon bald inmitten eines Konflikts zwischen den Kolonialmächten und den Ureinwohnern wieder. Letztere verfügen offenbar über magische Kräfte, was die Sache noch gefährlicher macht.