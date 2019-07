Layton's Mystery Journey: Switch-Version kommt im November nach Europa

Switch 3DS iOS Android

Nachdem Layton's Mystery Journey - Katrielle und die Verschwörung der Millionäre, das ursprünglich für iOS und 3DS veröffentlicht wurde, bereits seit vergangenem August in Japan auch für die Switch erhältlich ist, kündigte Nintendo nun auch einen Veröffentlichungstermin für Europa an. Demnach erscheint der neueste Layton-Ableger bei uns am 8. November für Nintendos Hybridkonsole in einer Deluxe Edition.

Neben den bereits bekannten Rätseln wurden unter anderem 40 neue Puzzles eingebaut, einige der Fälle aus der 3DS-Fassung wurden zudem überarbeitet. Die Grafik wurde außerdem an HD-Auflösungen angepasst, und sämtliche Inhalte, die bisher zusätzlich und kostenpflichtig heruntergeladen werden mussten (etwa Outfits), sind von Anfang an enthalten.