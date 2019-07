Man of Medan: Entwickler verspricht mehr Grusel als in Until Dawn

PC XOne PS4

Men of Medan, der kommende erste Teil der geplanten Dark Pictures Anthology, soll weitaus gruseliger ausfallen, als das 2015 erschienene Horror-Adventure Until Dawn (Testnote: 7.5). Dies versprach der Game Director Tom Heaton von Supermassive Games in einem aktuellen Interview mit Gaming Bolt. Auf die Frage, ob der neue Titel des Studios Until Dawn in puncto Gruselatmosphäre und Schreckmomente hinter sich lassen wird, antworte Heaton:

Ja. Wir sind stets darauf bedacht, noch einen Schritt weiter zu gehen. Es gibt Dinge, die wir lernen, wenn wir den Spieler in Angst versetzen wollen. Manchmal geht es darum die Spannung langsam aufzubauen. Diese Anspannung ist ziemlich unerlässlich. Wir versetzen den Spieler in den Zustand erhöhter Unsicherheit, in dem er nicht weiß, woher der nächste Schrecken kommen wird und genau das ist der Moment, in dem wir ihn erschrecken können. Wir setzen dafür bestimmte Techniken ein und versuchen den Spieler aus der Fassung zu bringen.

The Dark Pictures - Man of Medan wurde im August letzten Jahres während der gamescom angekündigt und soll am 30. August 2019 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.