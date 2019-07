The Witcher: Erste Bilder von Ciri, Geralt und Yennefer aus der Netflix-Serie

Die Hauptdreharbeiten sind angeblich bereits abgeschlossen, der Sendestart soll wohl Ende des Jahres erfolgen. Die Netflix-Serie zu The Witcher nimmt immer weiter Konturen an. Jetzt hat Netflix in einer Pressemitteilung erste Bilder der drei Hauptdarsteller in ihren Rollen, Logos und ein Teaserbild veröffentlicht. Zu sehen sind Henry Cavill als Geralt, Anya Cholatra als Yennefer und Freya Allan als Ciri. Außerdem wurde der offizielle Twitter-Account zur Serie, die auf den Romanen von Andrzej Sapkowski basiert, gestartet.

Zudem gab man bekannt, dass der Hauptcast im Rahmen der San Diego Comic Con am 19. Juli 2019 zu sehen sein wird. Dort findet ein Extra-Panel zu The Witcher statt, in dem sich die drei Hauptdarsteller gemeinsam mit der Produzentin der Serie Lauren Schmidt Hissrich den Fragen von Fans und Moderatorin stellen.