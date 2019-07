Für einen verdienten Redakteur suchen wir Ersatz – sehen uns aber auch sehr gerne aussichtsreiche Bewerber für die alternativ angebotene Trainee-Stelle an.

Wie im Montagmorgen-Podcast vom 1.7.2019 zu erfahren, verlässt uns nach exakt sieben Jahren unser geschätzter Kollege Christoph Vent. Deshalb suchen wir ab sofort (und mit Einstieg frühestens zum 1.9.2019) wieder nach Verstärkung für unser kleines, feines Redaktionsteam im Osten Münchens!

Alles weitere entnehmt ihr am besten der aktuellen Stellenausschreibung; Nachfragen gerne auch per PN an den Chefredakteur oder unter der angegebenen E-Mail-Adresse.