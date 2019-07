Red Dead Online: Spieler entdecken riesige Welt außerhalb der Karte

XOne PS4

Seltsame Gesteinsformen, unfertige Texturen, im Raum schwebende Objekte und eine enorme Weitsicht: außerhalb der für das Spiel vorgesehenen Spielwelt von New Austin geht die Spielwelt von Red Dead Online scheinbar noch weiter. Sechs australische Spieler, die beruflich selbst Spiele entwickeln, konnten durch einen Exploit hinter die abgrenzenden Klippen in eine fast endlose Wüste gelangen und hielten beeindruckende Bilder fest, die sie nun auf Twitter geteilt haben.

In die skurrile, weitläufige Einöde gelangten sie, indem sie an einer speziellen Stelle mit gezogener Waffe auf einen eigentlich unüberwindbaren Felsen liefen und mit Glück und Glitch hinüber glitten. Sobald ein Spielcharakter auf der anderen Seite war, holte er seine Kollegen mit einem Lasso nach. Am Ende der Wüste und nach einer langen Sightseeing-Tour sprangen die Australier von einer Klippe ins Meer, in dem sie nach langem Fall letztlich ertranken. Wie sich dieser Exploit ausnutzen lässt, seht ihr im folgenden Video eines anderen Weltenerkunders.