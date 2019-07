Alan Wake: Remedy Entertainment holt sich die Rechte zurück

PC 360

Wie der finnische Entwickler Remedy Entertainment heute via Global News Wire bekannt gab, habe man die Rechte an dem Alan-Wake-Franchise von Microsoft zurückgekauft. Das Studio befindet sich somit wieder im Vollbesitz der Rechte und kann selbst über die Zukunft der Marke entscheiden. Der Entwicklung eines zweiten Teils steht also nichts mehr im Wege.

Laut der Pressemitteilung hat Remedy im ersten Halbjahr 2019 rund 2,5 Millionen Euro an Lizenz- und Nutzungsgebühren aus zuvor veröffentlichten Spielen erhalten. In diesem Zusammenhang wurden auch die Veröffentlichungsrechte an Alan Wake zurück an das Studio übergeben. Das Geld wird im zweiten Halbjahr 2019 ausgezahlt. Die einmaligen Einnahmen werden sich jedoch nicht wesentlich auf das Jahresergebnis des Unternehmens auswirken, heißt es weiter. Das Geld soll stattdessen in die Entwicklung neuer Spiele investiert werden. Deren Erfolg werde eine wesentlich stärkere Auswirkung auf den Umsatz des Studios haben.

Die Pläne für die Investitionen könnten bedeuten, dass Alan Wake 2 sich möglicherweise längst in Arbeit befindet. Offiziell angekündigt wurde in diese Richtung bisher allerdings noch nichts.