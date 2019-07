GG-Rückblick KW 26/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Super Mario Maker 2 ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 26: Rückblick von Sonntag, 23. Juni, bis Samstag, 29. Juni 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Wie üblich, startete die Woche mit einer neuen Ausgabe des Montagmorgen-Podcasts, in der sich Jörg und Christoph zum Beispiel zu Judgment und über die neue Staffel von Jerks austauschen oder auch Userfragen beantworten. Der Abschluss der Woche in Form des Wochenschluss-Podcasts entfiel diesmal. Getestet haben wir in den letzten sieben Tagen The Sinking City und Super Mario Maker 2, Lesestoff bieten euch außerdem die jüngste Hengst-Chronik und neue Jörgspielt-Ausführungen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die zurückliegende Woche hielt vor allem mehrere spannende Hardware-News bereit. So berichteten wir zum Beispiel über die Neuauflage des C64, ein neues Modell des Raspberry Pi 4, eine eventuelle Nintendo Switch Mini oder auch über einen Adapter für den Nintendo 64. Auch die (mögliche) Zukunft des Spielens ist mit einer Meldung zu Google Stadia vertreten, zudem interessierte euch ein Grafikpaket zu Starcraft Remastered oder die Entscheidungen im Rahmen der Game Critics Awards. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 1. Juli (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Unsere User haben für euch mehrere Checks (Cadence of Hyrule, My Friend Pedro, Irony Curtain) und einen User-Artikel verfasst. Darüber hinaus könnt ihr euch wie gewohnt über neue Retro-Kalenderblätter informieren oder in den Kurzmeldungen schmökern. Außerdem sei im Zuge des Monatsanfangs darauf hingewiesen, dass ihr euch jederzeit für die „Das spielen unsere User“-Galerien anmelden könnt:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Overwatch vs Team Fortress 2: Episode 2 der animierten YouTube-Serie

Viel Arbeit hat der YouTuber The Winglet in die zweite Episode seines Projekts „Overwatch vs Team Fortress 2“ gesteckt, in der – der Name macht es bereits deutlich – einige Protagonisten der beiden Shooter gegeneinander antreten. Der Fokus liegt klar auf dem Humor, der an mancher Stelle gelungen ist.

» Ganz hübsches Städtchen, dieses München. ;P «

— Ganon am 30. Juni 2019

❺ ⚊ KW 26/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Eines der größeren Themen, über die wir vor fünf Jahren berichtet hatten, war die finanzielle Situation, in der sich das Entwicklerstudio Crytek befand. Ebenfalls häufig aufgerufen und diskutiert wurde die Meldung über einen WoW-Spieler, der die Stufe 90 auf besondere Art und Weise erreicht hatte. Getestet haben wir im Juni 2015 unter anderem Valiant Hearts - The Great War, außerdem wurde die SdK zu Divinity - Original Sin veröffentlicht: