MoMoCa 1.7.19: Vollgefuttert vom Grillfest & Christoph macht Schluss

Nach einer wunderschönen Grillfeier, bei der es neben dem gewohnt spitzenmäßigleckeren Grillfleisch der GG-Grillmeister auch wieder sehr viele tolle Gespräche gab, muss euch Christoph nun etwas sagen.

Grillfeierbesucher, Platin- und Diamant-User wissen es bereits seit wenigen Tagen, nun macht er es gemeinsam mit Jörg auch im Podcast offiziell. Worum es genau geht? Hört am besten gleich rein! Dann erfahrt ihr auch, was die beiden zuletzt gespielt haben und worauf ihr euch in den kommenden Tagen auf GamersGlobal freuen dürft.

Alle Themen in der Übersicht:

00:31 Was hat es mit dem Einstiegsgag auf sich? Hört Christoph wirklich auf?

01:31 Sieben Jahre sind eine lange Zeit – Zeit für Erinnerungen an User-Anfänge und den allerersten Podcast in einem französischen Crepes-Restaurant mitten in Köln

08:07 Themenwechsel: Wie wäre es mit feinem Mäusegulasch?

09:30 Jetzt aber zum Feierlichen: Jörg und Christoph fassen das GG-Grillfest zusammen und machen euch mit Berichten von tollen Gesprächen mit unseren Usern und von dem superleckeren Fleisch neidisch. Wir hätten übrigens auch noch Chips und Schnaps im Angebot gehabt!

15:30 Als wäre das noch nicht genug Essen, fand auch das Diamant-User-Essen statt

18:19 Für Spiele und Filme war trotzdem noch Zeit, unter anderem für Heavy Rain auf PC

auf PC 20:14 Ein paar Worte zu Nomads of the Fallen Star und Dark Quest 2

und 20:55 Und dann wurde Jörg auch noch die Serie Aggretsuko empfohlen

empfohlen 23:55 Christoph hat in den letzten Tagen nur etwas Super Mario Maker 2 (im Test) gespielt

(im Test) gespielt 24:41 Das Mieten eines Umzugslasters ist ebenfalls eine Herausforderung

26:30 Die GG-Woche in der Vorschau mit einer Mick-Kolumne, Tests zum PUBG -Klon Ring of Elysium , Steel Division 2 und der Kampagne von They Are Billions . Außerdem befindet sich das nächste eShop-Video in der Mache.

-Klon , und der Kampagne von . Außerdem befindet sich das nächste eShop-Video in der Mache. 30:54 zfpru interessiert unsere Meinung zu Spieletests und ihrer zukünfitgen Bedeutung

interessiert unsere Meinung zu Spieletests und ihrer zukünfitgen Bedeutung 35:32 Wunderheiler hat den letzten WoSchCa vermisst

hat den letzten WoSchCa vermisst 35:57 Q-Bert mit einer Detailfrage zum Fetten von Spielenamen in News

mit einer Detailfrage zum Fetten von Spielenamen in News 36:45 Die Sonntagsfrage: Reizt euch Google Stadia?

40:40 Wir haben fertig!

