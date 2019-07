Final Fantasy 8 Remastered: Details zur Sprachausgabe und Untertiteln

PC Switch XOne PS4

Die im Rahmen der diesjährigen E3 angekündigte Remastered-Version von Square Enix’ Final Fantasy 8 wird in der europäischen Version offenbar zwei Sprachausgaben bieten. Fans der Serie werden die HD-Version demnach wahlweise in Japanisch und Englisch spielen können. Dabei können Untertitel in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch zugeschaltet werden. Dies geht aus dem Quelltext der offiziellen Homepage des Spiels hervor. Dort heißt es:

Final Fantasy 8 Remastered is an RPG, available in English and Japanese voiceover, and is also text localized into French, Italian, German and Spanish.

In Final Fantasy 8 erklärt die Militär-Nation Galbadia dem Nachbarland Dollet den Krieg. Dem Land bleibt nichts anderes übrig, als Söldner für seine Verteidigung anzuheuern, was SeeD, eine Elite-Söldnertruppe von Balamb Garden und dessen neuestes Mitglied: Squall Leonhart auf den Plan ruft. Gemeinsam mit seinen Freunden und der Widerstandskämpferin Rinoa Heartilly macht er sich auf zu einem Abenteuer, welches das Schicksal der Welt bestimmen wird...

Die Remastered-Fassung entsteht in Zusammenarbeit mit dem französischen Studio Dotemu und soll neben verbesserter Grafik auch überarbeitete Charaktermodelle bieten. Der Release ist noch in diesem Jahr für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch geplant.