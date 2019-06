Borderlands 3 profitiert von Battleborn // Umfangreiche DLCs geplant

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Scott Kester, der Art Director von Gearbox Software hat in einem Interview mit Metro Game Central über den kommenden Open-World-Koop-Shooter Borderlands 3 (im E3-Anspielbericht) gesprochen. Wie er verriet, habe der Titel von den Arbeiten an Battleborn (Testnote: 8.0) sehr profitiert. Zwar war der Titel nur wenig erfolgreich, die Entwicklung an diesem bedeutete aber eine Auszeit vom Borderlands-Franchise, die das Entwicklerteam damals dringend benötigte:

Wir haben Borderlands und Borderlands 2 im Grunde hintereinander entwickelt. Ich war an beiden Spielen beteiligt und wir alle waren der Marke müde geworden. Wir hatten überlegt, ob wir noch einen weiteren Teil machen, hatten aber nicht wirklich Lust und brauchten eine Pause. Hätten wir diese mit Battleborn nicht gehabt, glaube ich nicht, dass Borderlands 3 so gut geworden wäre, wie es ist.

Man habe die Idee zu Battleborn dem Publisher 2K vorgestellt und dieser sagte der Entwicklung zu. Die Arbeiten daran haben auch dem Team geholfen, manche Dinge in einem anderen Licht zu sehen, so Kester, der laut eigener Aussage direkt nach Battleborn mit der Arbeit an Borderlands 3 begann, die mittlerweile mehr als vier Jahre dauert. Dem Team ginge es nicht darum, das Spiel einfach schnellstmöglich rauszuhauen, sondern darum, es richtig zu machen und sich die nötige Zeit dafür zu nehmen, so der Entwickler.

Auch um die Zeit nach der Veröffentlichung macht man sich Gedanken. Laut Kester können die Fans auch für den dritten Teil ähnlich „bedeutende und umfangreiche“ Story-DLCs, wie in den beiden Vorgängern erwarten. Er glaube, dass die Spieler den Titel mehrmals durchspielen werden und auch der Mayhem-Modus soll zurückkehren. Zudem gebe es ein komplettes Fähigkeiten-System, das nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet werde. Borderlands 3 wird am 13. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.