Halo Reach: PC-Beta hat begonnen // 15 Minuten Gameplay im Video

PC

Halo - The Master Chief Collection ab 51,83 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler 343 Industries und der Publisher Microsoft Game Studios haben die Beta für die PC-Version von Halo Reach (Testnote: 9.0) gestartet. Der Test für die erste PC-Umsetzung aus der Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0) lässt allerdings vorerst nur ausgewählte Teilnehmer zu (weniger als 1.000). Diese werden die Möglichkeit haben, eine aktuellere Version der im Rahmen der E3 präsentierte Kampagnenmission „Tip of the Spear“ Probe zu spielen.

Wer nicht dafür ausgewählt wurde, bekommt möglicherweise noch später eine Chance dabei zu sein. Weitere Testphase sollen laut dem Studio noch folgen und weit umfangreicher ausfallen. Wer die E3 verpasst hat und sich die Beta-Mission anschauen will, kann einen Blick auf das Video unterhalb dieser Zeilen werfen, das Gameplay in 4k und mit 60 Bildern pro Sekunde zeigt: