Quantic Dream spricht über Verzicht auf Playstation-Exklusivität

Im Januar dieses Jahres verkündete das französische Studio Quantic Dream, dass man eine Partnerschaft mit dem chinesischen Publisher NetEase eingegangen ist. Gleichzeitig gab man bekannt, dass man seine Spiele-Collection auf den PC bringen wird. In einem Interview mit Game Reactor im Rahmen der diesjährigen Gamelab im spanischen Barcelona, sprach David Cage, der Mitbegründer des Studios, über die Gründe für den Verzicht auf die Sony- Exklusivität:

Wir hatten das Gefühl, dass es nach 23 Jahren im Geschäft und zwölf Jahren Exklusivität mit Sony der richtige Zeitpunkt für unser Unternehmen ist, unserem eigenen Weg zu folgen und andere Möglichkeiten zu erkunden. Wir wollten mehr als nur ein Spiel gleichzeitig entwickeln und auch selbst ein Publisher werden, was mit Heavy Rain auf dem PC begann und sich mit Beyond - Two Souls und Detroit - Become Human, die wir ebenfalls selbst veröffentlichen, fortsetzt. Ich denke für uns ging es darum, eine neue Reise anzutreten und wir waren für diese bereit. Als wir die Leute von NetEase kennenlernten, hatten wir das Gefühl, dass sie die Richtigen für unser Vorhaben sind, dass sie unsere Vision verstehen und uns dabei unterstützen können. Wir sind zudem sehr an dem asiatischen Markt interessiert und werfen einen genaueren Blick auf den Mobile-Markt. Wir haben noch viele verschiedene Ideen und verrückte Dinge, die wir in naher Zukunft machen wollen.