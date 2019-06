Mortal Kombat 11: Soundtrack ab sofort über Streaming-Dienste verfügbar

PC Switch XOne PS4

NetherRealm Studios und der Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment haben den offiziellen Soundtrack zu dem im April erschienenen Prügelspiel Mortal Kombat 11 (Testnote: 9.0) veröffentlicht. Wer die Musik mag und auch außerhalb des Spiels reinhören möchte, findet diese ab sofort auf diversen Plattformen, darunter Amazon Music, iTunes Store, Spotify, Apple Music, Deezer, Napster und Tidal. Ihr könnt den Soundtrack wahlweise über die Musikdienste hören, oder zum Preis von 11,99 Euro erwerben. Jeder der 36 Tracks ist auch über den offiziellen YouTube-Kanal des Spiels verfügbar. Die komplette Tracklist könnt ihr weiter unten einsehen.

Der Soundtrack wurde von Wilbert Roget, der in der Vergangenheit unter anderem Musik zu Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5) und Lara Croft und der Tempel des Osiris (Testnote: 8.0) lieferte, unter Mitwirkung von NetherRealms Director of Audio Rich Carle komponiert. „Jedes neue Projekt in einem beliebten Franchise ist eine Herausforderung“, so Roget gegenüber Esquire. „Aber als lebenslanger Fan der Serie war ich in einer sehr guten Position, um den Soundtrack zu kreieren. Ich denke, ich kenne die Spiele und die dazugehörigen Soundtracks jetzt seit etwa 20 Jahren und ein Fan der modernen kompetitiven Prügelspiel-Community zu sein half mir dabei herauszufinden, welche musikalische Herangehensweise am besten funktioniert.“

Laut Roget hatten die Soundtracks zu Mortal Kombat 2 und Mortal Kombat 3 den meisten Einfluss auf die neuen Kompositionen, da diese Symphonieorchester, fernöstliche Arrangements und verschiedene elektronische Klänge miteinander kombinieren. Diesen Vibe habe er erweitert und mit klassischer Orchestrierung im Hollywood-Stil, detaillierten analogen Hardwaresynthese, sowie Weltinstrumenten und Gesang versehen. „Wegen der Vielfalt der Charaktere habe ich nicht nur ostasiatische Instrumente, wie das Guzheng und das Xiao, sondern auch Instrumente aus dem Nahen Osten, Nordafrika und Armenien, sowie skandinavische Kulning-Vocals verwendet“, so der Macher. Hier die Tracklist im Überblick: