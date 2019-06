Xbox Live: Games with Gold im Juli mit Inside, Castlevania - Symphony of the Night und mehr

360 XOne

Microsoft hat die Games-with-Gold-Titel für Juli bekannt gegeben. Alle Xbox-Live-Gold- sowie Game-Pass-Ultimate-Abonnenten können unter anderem den stimmungsvollen Limbo-Nachfolger Inside (GG-Test mit Note 9.0) und den Metroidvania-Klassiker Castlevania - Symphony of the Night kostenlos herunterladen. Die beiden Last-Gen-Titel lassen sich dabei dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One spielen. Nachfolgend findet ihr alle Titel und Termine im Überblick sowie kurzem Video:

Xbox One

Inside – 1. Juli bis 31. Juli 2019

– 1. Juli bis 31. Juli 2019 Big Crown - Showdown – 16. Juli bis 15. August 2019

Xbox 360