Crash Team Racing - Nitro-Fueled: Update + Patchnotes und neue Inhalte

Der Entwickler Beenox Studios hat ein umfangreiches Update für seinen Fun-Racer Crash Team Racing - Nitro-Fueled angekündigt. Wie es auf der offiziellen Homepage heißt, wird es unter anderem das kritische Speicherproblem auf der PS4 beheben, das bei Spielern, die viele Zeitrennen absolviert haben, zu einer Beschädigung der Speicherstände führen kann.

Bis das Update verfügbar ist, empfiehlt das Studio vorsichtshalber ganz auf Zeitrennen zu verzichten. Alternativ können die Besitzer der Sony-Konsole ihre Daten auf einem externen Speichergerät sichern, oder ihre Spielstände in der Cloud speichern. Die Umsetzungen für die Xbox One und die Switch sind von diesem Speicherfehler offenbar nicht betroffen.

Das Update umfasst zudem Stabilitätsverbesserungen in Bereichen, wie der Lobby, Arcade, Adventure und den Menüs. Im Spiel werden derweil Online-Bestenlisten und neue Inhalte für den Boxenstopp (Online-Shop) hinzugefügt, darunter neue Karts, Charaktere, Skins, Lackierungen, Räder und Kart-Aufkleber. Außerdem wird der erste Nitro Tour Grand Prix ins Spiel gebracht, in dem ihr durch Abschließen von Herausforderungen Nitro Points verdient, mit denen ihr weitere Anpassungen erwerben könnt. Mit der „Twilight Tour“ erhaltet ihr zudem eine neue Strecke und mit Tawna einen neuen Charakter, den ihr euch freischalten könnt.

Als nächstes wollen die Entwickler an Verbesserungen im Multiplayer-Modus arbeiten, weshalb alle Spieler dazu angehalten werden, an diesem Wochenende und bis zum 4. Juli an Multiplayer-Rennen teilzunehmen. Wer online ist und sich beteiligt, wird mit 2,500 Wumpa Coins belohnt, die schon innerhalb der nächsten 24. Stunden freigeschaltet werden. Welche weiteren Verbesserungen das Update bieten wird, könnt ihr in den Patchnotes nachlesen.