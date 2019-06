Star Wars Jedi - Fallen Order: Disney zögerte wegen der Jedi-Story

PC XOne PS4

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Respawn Entertainment musste offenbar für die Erlaubnis, das Action-Adventure Star Wars Jedi - Fallen Order entwickeln zu dürfen, zunächst Überzeugungsarbeit leisten. Wie der Studio-CEO Vince Zampella in einem Interview mit Game Informer verriet, war es nicht der Rechteinhaber, der auf sie zukam, sondern Respawn selbst, der darum bat, den Titel zu machen. Die Disney-Story-Gruppe habe laut Zampella zunächst eher zögerlich auf die Anfrage reagiert:

Mit der Story-Gruppe kann man wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Sie haben zwar ihre eigenen Meinungen, aber am Ende hat alles gepasst, auch wenn sie zuerst gezögert haben, eine Jedi-Story zu machen, weil es etwas Besonderes ist.

Wie Zampella erklärt, habe man die Zweifler am Ende jedoch überzeugen können, da der Creative Director Stig Asmussen eine großartige Arbeit geleistet und etwas zusammengestellt habe, das bei ihnen wirklich ankam. „Letztendlich heißt das Spiel ,Jedi’, also glaube ich, dass wir erfolgreich waren und gute Arbeit geleistet haben“, so der Studioleiter. Ob der Titel auch die Fans überzeugen kann, erfahren wir spätestens am 15. November dieses Jahres. Dann wird Star Wars Jedi - Fallen Order für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.