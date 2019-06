Epic Store: Last Day of June ab sofort gratis - nächstes Spiel bekannt

PC Switch PS4

Wie im Vorfeld angekündigt, steht in Epic Game Store seit Donnerstag das Story-Adventure Last Day of June (Testnote: 8.0) von Ovosonico kostenlos zum Download bereit. Bis zum 4. Juli 2019 könnt ihr den Titel gratis eurer Epic-Spielebibliothek hinzufügen. Die Geschichte des Spiels folgt Carl, der versucht das Leben seiner Freundin June zu retten und dafür durch die Zeit reist, um bestimmte Ereignisse, die zu ihrem Ableben geführt haben, zu verhindern.

Mit der Veröffentlichung der Gratisversion hat Epic auch das nächste Spiel bekannt gegeben, das nach Last Day of June kostenlos verfügbar sein wird. Dabei handelt es sich um Ghost Town Games' Partyspiel Overcooked. Der Titel wird ab dem 4. Juli zum Download angeboten.