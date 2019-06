Beyond - Two Souls: PC-Demo steht bereit

PC PS3 PS4

Am 22. Juli wird der französische Entwickler Quantic Dream seine im Vorfeld angekündigte Spiele-Collection auf den PC bringen, darunter auch das Story-Adventure Beyond - Two Souls (Testnote: 8.0). Dieses könnt ihr als PC-Spieler nun dank einer ab sofort verfügbaren Demo schon vorab ausprobieren. Die Anspielversion kann über den Epic Games Store bezogen werden, wo die Spiele für ein Jahr exklusiv erhältlich sein werden. Danach können die Titel auch auf anderen Plattformen, wie Steam, GOG.com oder Microsofts Windows Store erscheinen.

In der 7.2 GB großen Anspielversion erlebt ihr eine Stunde aus dem Spiel, wobei ihr zwei Levels anspielen könnt. So folgt ihr im ersten Level einer noch sehr jungen Jodie (gespielt und gesprochen von der Schauspielerin Ellen Page), die an einem Experiment in der Abteilung für paranormale Aktivitäten teilnimmt. Im zweiten Level übernehmt ihr die Kontrolle über die erwachsene Jodie, die versucht, den Fängen der Regierungsagenten zu entkommen.