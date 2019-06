Hunt - Showdown: Termin für PC und Xbox One // Im Herbst auch für PS4

PC XOne PS4

Seit Februar letzten Jahres ist Cryteks kompetitiver Multiplayer-Koop-Shooter Hunt - Showdown im Early-Access auf Steam spielbar. In der Zeit wurde der Titel auf Basis des Spieler-Feedbacks mit zahlreichen Updates bedacht und hat diverse Inhalte, wie neue Waffen, Bossgegner, eine neue Karte, den Modus „schnelles Spiel“, sowie KI-Verbesserungen erhalten. Seit vergangenen Monat ist das Spiel auch in der Xbox-Game-Preview spielbar. Langsam aber sicher neigt sich die Community-beeinflusste Entwicklungsphase jedoch dem Ende zu. Wie das Frankfurter-Studio bekannt gab, wird der Titel ab dem 20. August dieses Jahres für den PC und die Xbox One zum Preis von 39,99 Euro erhältlich sein. Die PS4-Version soll im Herbst folgen.

In Hunt - Showdown werden PvP- und PvE-Elemente in einem wettkampforientierten, Match-basierten Gameplay vermischt, wobei bei jeder Partie nicht nur eure Ausrüstung, sondern dank Permadeath auch euer Leben auf dem Spiel stehen. In jeder Partie starten bis zu fünf Zweierteams an verschiedenen Ecken der Karte und müssen eine monströse Kreatur aufspüren. Habt ihr sie gefunden und das Kopfgeld eingesackt, werdet ihr automatisch zum Ziel für andere Teams auf der Karte. „Wenn du die Augen nicht offen hältst, machst du sie bald für immer zu, und das letzte, woran du dich erinnerst, wird ein anderes Jäger-Team sein, das mit deiner Belohnung davonläuft. Je höher das Risiko, desto höher die Belohnung – doch ein einziger Fehler kann dich alles kosten“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Einen neuen Trailer zu dem Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: