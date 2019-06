gamescom 2019: Dieses Jahr mit mehr Fläche und Komfort

Vom 21. bis 24. August dieses Jahres findet bekanntlich in Köln die jährliche gamescom statt. Wie die Veranstalter nun bekannt gaben, wurde die Fläche für das anstehende Event um fünf Prozent vergrößert. Insgesamt stehen der Show nun 210.000 Quadratmeter zur Verfügung. Wie Christian Baur, Head of gamescom beim Verband der deutschen Games-Branche „Game“, verriet, stehen diesmal vor allem der Komfort der Besucher im Vordergrund:

Für die gamescom stehen die gamescom-Fans im Mittelpunkt. Deshalb wollen wir den Besuch auf der gamescom deutlich komfortabler gestalten und werden hierfür eine ganze Reihe von Maßnahmen in diesem Jahr umsetzen. Dazu zählen neue Bereiche, eine Entzerrung von Besucher-Hotspots, das Abendticket, breitere Gänge und zusätzliche Flächen zur Entspannung.

Darüber hinaus soll es zusätzliche Catering- und Lounge-Flächen geben. Mit den Änderungen reagiere man auf das wachsende Interesse der Besucher und Aussteller, so Baur. Neben Hallen 5 bis 10 und dem Outdoor-Eventbereich (P8) wird es noch eine weitere Halle (11.3) geben, in der die Besucher ein spezielles Event-Programm erwarten wird, das sich von allen anderen Eventflächen der gamescom unterscheiden soll. Weitere Details dazu sollen in Kürze folgen.

In der Halle 10.2 finden sich derweil das neue Indie-Village, die Retro-Area, der gamescom-Campus, sowie der Familienbereich „Family and Friends“. Die Merchandise-Area ist deutlich gewachsen und findet sich sowohl in der Halle 5.2, als auch in Teilen der Halle 5.1, wo dieses Jahr auch das beliebte Cosplay Village stattfinden wird. Der Parkplatz hinter Halle 8 dient als Outdoor Area, während die Business-Area die Hallen 1 bis 4 besetzt. Für dieses Jahr haben bereits diverse Studios und Publisher ihren Auftritt auf der deutschen Messe bestätigt: