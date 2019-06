Spieleveteranen-Podcast 146: Bloodstained - Ritual of the Night

PC Switch XOne PS4

Das große Thema der sage und schreibe 146. Spieleveteranenfolge ist das grandiose Bloodstained - Ritual of the Night. Überdies gibt es aktuelle Angespielt-Beichten und eine ausgedehnte Zeitreise.

In der Spieleveteranen-Folge 146, die frei für alle hörbar ist (Patreoniken durfen bereits am Freitagabend lauschen), befassen wir uns mit einem neuen Spiel, das aber doch an alte Tage erinnert: Bloodstained - Ritual of the Night. Wie lautet Jörgs und Heinrichs Fazit zu dem Spiel des Castlevania-Altmeisters Koji Igarashi? Abseits dieser Neubesprechung erwarten euch natürlich die letzten Spielerlebnisse der beiden Veteranen, ihre Sicht auf aktuelle News-Themen mit Retro-Relevanz sowie eine ausführliche Magazin-Zeitreise in die Jahre 1989 (GameStar), 1999 (GameStar und PC Player) sowie 2009 (Happy Computer Spielesonderteil).

0:00:15 News & Smalltalk

0:01:54 Lasst schonmal die Peitschen knallen, das heutige neue Spiel ist das Dämonen-Abenteuer Bloodstained - Ritual of the Night. Und selbstverständlich geht es in der Zeitreise auch wieder zurück in die Vergangenheit.

0:04:05 Mal wieder steht eine neue Retro-Konsole in den Startlöchern, diesmal allerdings nicht im Mini-Format. Beim TheC64 Fullsize wird sogar die Tastatur funktionstüchtig sein, außerdem wartet der Joystick doch tatsächlich mit Mikrotastern auf.

0:16:57 Was haben wir zuletzt gespielt? 198X, Demon’s Souls, Judgment und Eastshade.

0:36:32 Das neue Spiel: Bloodstained - Ritual of the Night

0:36:52 Castlevania ist noch lange nicht tot, Bloodstained setzt die altehrwürdige Serie im Geiste fort. Bevor es jedoch an die neue Interpretation der Dämonenhatz geht, blicken wir auf die Geschichte mit der Reihe zurück und an welcher Stelle das neue Spiel von Koji Igarashi ansetzt.

0:43:38 Worum geht es aber nun konkret, was ist zu tun und wie ist die technische Umsetzung gelungen? Und welche Spielelemente rufen bei uns die wohligen Erinnerungen an alte Tage in Draculas Schloss zurück?

1:08:00 Der Pressespiegel: Wir zitieren die Kollegen und geben unser Fazit zu Bloodstained ab.

1:16:52 Zeitreise: Juni 2009, 1999, 1989

1:17:30 Gamestar 7/2009, u.a. mit Starcraft 2 , Die Sims 3 , Anno 1404 und dem Ende von 3D Realms.

, , und dem Ende von 3D Realms. 1:29:05 PC Player 7/1999 und Gamestar 7/1999, u.a. mit den Highlights von der E3 1999, Die Völker , Mech Warrior 3 , Dungeon Keeper 2 und Star Wars - Episode 1 .

, , und . 1:59:59 Power Play 7/1989, u.a. mit Blood Money, Kick-Off, Zork Zero, Altered Beast und Dragon Spirit.

2:23:02 Vorschau