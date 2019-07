Darauf freut sich die Redaktion im... Juli 2019

Keine Angst, wir büchsen nicht einfach aus, aber auch ohne Simon-and-Garfunkel-Konnotation ist der Juli traditionell ein Spielemonat zum Wegfliegen. Haben unsere Spieletester dennoch einige Tipps...?

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Christoph Vent

Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Im Juli ist mein Herz bereits anvergeben. Dachte ich bis zum Diamant-Treffen/Grillfest vergangenes Wochenende, nun habe ich pünktlich zum Monatsauftakt auch nochfür mich entdeckt, eine geniale Anima-Serie (in einem zunächst nach Kinder-Zeichentrick aussehenden Grafikstil) zum Leben einer japanischen OL, also Office Lady. Habe ja schon im Podcast heute davon geschwärmt...[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich warte mal die Tests der Kollegen zuundab, ob ich mir eines davon selbst näher anschaue (sicher nicht beide, es sind jeweils extreme Zeitfresser). Und Ende des Monats steht dann natürlichfür die Switch an, das hoffentlich wieder so genial wie der vorletzte Serienteil,, wird statt so seltsam verdichtet wie das letzte Fire Emblem,[SONSTIGES] Ich genieße das Wetter und plane, meinen langgehegten Plan endlich in die Tat umzuplanen. Wie mein Plan lautet, planenderweise? Endlich mal wieder regelmäßig das Fahrrad für den Büroweg zu nutzen. Nachdem einer der Diamant-User anderthalb Stunden zum Grillfest geradelt kam und auch wieder zurückgeradelt ist, kann ich meine Faulheit einfach nicht mehr rechtfertigen...[FILME/SERIEN] Ich werde mal ganz kreativ und nenne natürlich Staffel 3 vonals mein Serienhighlight im Juli. Und weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin und noch mehr Mystery nie schadet, wird auch Staffel 2 vonendlich geschaut. Um einen unterhaltsamen Gegenpart zu all diesen düsteren Themen zu haben, steht auch noch Staffel 7 vonauf dem Sendeplan. Denn trotz gelegentlicher Durchhänger hat mich die Frauenknast-Serie doch stets auf einem guten Niveau unterhalten und ich bin wirklich gespannt, wie die Geschichte zu Ende geht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch wenn michnicht so richtig begeistern konnte, fruee ich mich doch auf den Koop-Ableger. Denn kernige Schusswechsel in einem abgedrehten Setting gehen eigentlich immer. Da bis zum Release Ende Juli ja noch einige Zeit hin ist, werde ich mich noch inauf der Switch durch Dämonenhorden metzeln. Ich hoffe nur, dass die scheinbar unterirdische Performance auf Nintendos Hybrid noch verbessert wird.[SONSTIGES] Nachdem 2018 das erste Jahr seit langem war, in dem ich kein einziges Festival mitgenommen habe, freue ich mich umso mehr, dass ich 2019 zumindest eines unterbekomme. Und was für eines noch dazu! Seit etwas fünf Jahren nehme ich mir schließlich vor, dasin Tschechien zu besuchen, nun soll der Grindcore-Traum endlich wahr werden. Fünf Tage lang volles Rohr Gegrunze, Gekeife und ein paar anständige Pigsqueals werden auch nicht fehlen.[FILME/SERIEN] Nicht zu fassen, dass schon wieder ein Jahr rum ist, denn gefühlt habe ich die 6. Staffel von Orange is the New Black erst vor wenigen Monaten geschaut. Auf die finale 7. Staffel freue ich mich jedenfalls sehr, denn trotz der üblichen kleineren Aufs und Abs hat mir die Serie richtig gut gefallen. Ich hoffe nur, dass den Autoren ein würdiger Abschluss gelingt. Das klappt ja doch ziemlich oft nicht. Netflix werde ich zudem natürlich für die dritte Staffel von Stranger Things im Juli nutzen. Mir gefällt an der Serie am Ende glaube ich nicht zuletzt, dass es ihr größtenteils richtig gut gelingt, den teils peinlichen Charme der 80er einzufangen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem Electronic Arts in seinem Indie-Programm bereits mehrere Male schöne Spiele veröffentlicht hat, womit ich vor allem Unravel meine, bin ich nicht zuletzt auf Sea of Solitude gespannt. Mir gefällt der Grafikstil schon mal richtig gut. Jetzt müssen noch noch Story und Gameplay passen, dann stünde einem atmosphärischen Abenteuer wohl nichts mehr im Wege. Gespannt bin ich zudem auf Wolfenstein - Youngblood – vor allem darauf, wie gut es sich mit KI-Begleiter spielt.[SONSTIGES] Gegen gutes Wetter im Juli habe ich gewiss nichts einzuwenden. Für mich bedeutet das allerdings in erster Linie nicht zu heiß und ohne Gewitter. Dann macht so ein Treffen am Flaucher auch eindeutig mehr Spaß, wenn man Schatten zwischendrin auch mal aufhört, zu Ölen.[FILME/SERIEN] Irgendwie komme ich im Moment mit dem Schauen von Serien nicht hinterher. Wir hängen noch immer mitten in der dritten Staffel von Designated Survivor, die Staffel 2 von Dark habe ich noch gar nicht angefangen. Wie gut, dass mich in Sachen Neuerscheinungen in den nächsten Wochen allerhöchstens die Staffel 3 voninteressiert. Dumm nur, dass ich vorher noch mal alle bisherigen Folgen sehen wollte... Vielleicht statte ich im Juli auch einem Kino einen Besuch ab und schaue miran.[SPIELE/BRETTSPIELE] Woran ich merke, dass wir uns im Sommerloch befinden? Daran, dass das einzige neue Spiel, das mich richtig interessiert, erst ganz am Ende des Monats erscheint. Wobei ich mir beidoch noch sehr unschlüssig bin. Denn erstens war ich von Wolfenstein 2 ein gutes Stück enttäuscht, und zweitens macht mir der Koop-Fokus noch mehr Sorgen. Die Zeit bis zum Release werde ich aber auf jeden Fall mitund kleineren Spielen auf der Switch überbrücken.[SONSTIGES] Da ich derzeit einiges um die Ohren habe, bin ich eigentlich ganz froh, dass für mich im Juli keine größeren Veranstaltungen anstehen. Sollte ich dennoch ein wenig Zeit finden, werde ich das hoffentlich schöne (also nicht zu heiße) Wetter auskosten und ein paar Abende in den Biergärten verbringen.[FILME/SERIEN]Über die englischen Tonspuren vieler Videospiele habe ich mit der Zeit eine gewisse Exoten-Vorliebe für amerikanische Synchros von Anime-Serien entwickelt. Im Juli freue ich mich daher über den US-Release der ersten Hälfte des vierten Teils von. Aber auch abseits von Sprechern wie(Leon aus) kann ich JoJo nur empfehlen: Die Serie dreht die Eigenheiten typischer Battle-Shonen-Serien auf Maximalstufe und ist so randvoll mit Absurditäten, Posiererei und Melodrama, dass es ein wahres Fest ist![SPIELE/BRETTSPIELE]Im Juli präsentieren Intelligent Systems und Nintendo mitdas nächste Kapitel der langlebigen Taktik-RPG-Saga. Zunächst sprach mich das Militärschul-Szenario wenig an, zumal ich die Gefahr von zu viel Mikro-Management bei den einzelnen Schülern sehe. Doch nach dem jüngsten Trailer scheint die Story zumindest später in eine interessantere Richtung abzubiegen und grundsätzlich freue ich mich auf eingängige Taktik-Schlachten, die neue Inszenierung der Gefechte und die charakteristisch charmanten Unterstützungsgespräche mit einer neuen Wagenladung überzeichneter Chaoten.[SONSTIGE]Momentan schmökere ich mich durch die Kurzgeschichten-Sammlung Etwas endet, etwas beginnt des Witcher-Erfinders. Bisher hat mir die deutliche Mehrheit der Erzählungen sehr gut gefallen, etwa die sehr launige non-kanonische Hochzeit von Geralt. Daher freue ich mich noch auf Maladie aus diesem Band, eine Neuerzählung der Legende von Tristan und Isolde aus der Sicht von Nebenfiguren, die sonst nur am Rande auftauchen.