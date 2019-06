PC andere

Die Konkurrenz ist mit Sommer, Sonne und Grillrauchschwaden rund um München so groß wie selten, aber vielleicht ist bei den Lesetipps ja der eine oder andere Pausenfüller für euch dabei - sofern ihr euch für den Weltraum-Klassiker Elite, zielgruppenorientiertes Gamedesign, Linux, Fußball und den Großkapitalisten Valve interessiert.

Zurück im Pixel-Weltraum der Achtziger

spiegel.de am 22.6.2019, von Benedikt Plass-Fleßenkämper

„Pechschwarzer Weltraum, durchzogen von grellen Punkten und kantigen Linien - was sollte daran so toll sein?“ Spiegel-Online-Allzweckwaffe Benedikt Plass-Fleßenkämper erinnert sich in seiner Serie „Spieleklassiker wiederentdeckt“ an seine ersten Ausflüge in Elite, das im September diesen Jahres sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Zeit also für eine Würdigung, die sich bis ins Heute mit Elite - Dangerous spannt. „Dass Bell und Braben 2001 - Odyssee im Weltraum liebten und vieles in Elite eine Hommage an Stanley Kubricks Filmklassiker ist, war mir als Kind nicht bewusst. [...] Heute fällt mir das Spielen deutlich leichter, wobei ich von meinen Erfahrungen mit der aktuellen Version Elite - Dangerous profitiere.

Spiele sind für alle da?

behind-the-screens.de am 20.6.2019, von Aurelia Brandenburg

„Eine Freundin ist von der Reitmechanik in Skyrim so verwirrt worden, dass sie drauf und dran war, nur zu Fuß durch die Spielwelt zu marschieren. Eine andere ist an einer Hauptmission in Dragon Age - Inquisition ewig gescheitert, weil ihr nicht bewusst war, dass sie ihre Ausrüstung gegen bessere austauschen kann. Wieder eine andere hat schon im Tutorial von Deponia eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, was sie tun soll, weil ihr das Genre Point & Click vollkommen fremd war.“ Wie teilt man Spielern und Spielerinnen, die keine Experten auf diesem Gebiet sind, also mit, was sie tun müssen, ohne Spiel, Spaß und Spannung zu gefährden? Eine lesenswerte Zielgruppen-Analyse der digitalen Spielerschaft.

Tschüss Windows, hallo Linux - ein Gamer zieht um

golem.de am 18.6.2019, von Eric Ferrari-Herrmann und Marc Sauter

Wenn ein Gamer zum Betriebssystem Linux wechseln will, stellt sich ihm natürlich folgende Frage: „Laufen Spiele auch und laufen sie so schnell wie unter Windows?“ Antworten zu Treibern, lauffähigen Programmen, Steam Play und Performance-Vergleich liefert dieser Leitfaden für Umsteiger.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Das Wunder von Wembley“

gamersglobal.de am 9.4.2011, von ganga

In einem Sommer, in dem "nur" die DFB-Frauen und der U21-Nachwuchs um WM und EM spielen, springt GG-Community-Moderator ganga mit einem packenden Champions-League-Finale ein. Die Partie: Borussia Dortmund gegen Juventus Turin in Pro Evolution Soccer 2011. Spielort: Das Wembley-Stadion in London. Das Spiel: ausgeglichen bis zum bitteren Ende. In einem Minutenprotokoll beschreibt ganga eine Partie, wie sie der BVB unter Jürgen Klopp spannender nicht hätte umsetzen können. „Der Ball kommt in den Anstoßkreis, Eto’o kann das Kopfballduell gegen Javier Martinez gewinnen. Der Ball gelangt wieder zurück zu Eto’o, der läuft Richtung Tor...“

Fundstück: „How capitalism killed one of the best video game studios“

theweek.com am 4.6.2019, von Ryan Cooper

„Valve, einst eines der künstlerisch kreativsten Spielestudios der Welt, hat einfach aufgehört Spiele zu produzieren. Was ist passiert? In einem Wort: Kapitalismus.“ Man produziert nun in Bellevue lieber Geld. Viel Geld. Mit Steam. Die Webseite von The Week zeichnet den Weg des Half-Life-Entwicklers vom verehrten Spiele-Innovator zum bisweilen rücksichtslosen Milliardenunternehmen, der vor lauter Geldgier sogar das eigentlich gute Kartenspiel Artifact in den Sand setzt.

Im Video: The Barbecue

Einfach nur für alle, die an diesem Wochenende den Grill anschmeißen - und die Würstchen verbrennen lassen.

Links stammen in dieser Woche von Jonas S. und timeagent. Findet ihr auch Lesenswertes rund ums Thema Spiele, freut sich die Autorin über eine Nachricht.