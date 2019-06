Xbox Game Pass: Weitere Titel für PC und Xbox One angekündigt

XOne

Microsoft hat im Zuge der neuen Episode von ID@Xbox weitere Titel für den Xbox Game Pass, sowohl für den PC (Beta), als auch für die Xbox One, angekündigt. Unter anderem können sich die Abonnenten auf My Time at Portia (Arcade-Check), The Banner Saga 3, Worms W.M.D (Testnote: 6.5) und Yoku’s Island Express (Testnote: 7.5) freuen. Nachfolgend einmal alle Neuzugänge im Überblick (die komplette Episode könnt ihr euch weiter unten anschauen):

Xbox Game Pass für Xbox One und PC:

Bad North

Gonner

My Time at Portia

The Banner Saga 3

Worms W.M.D

Yoku’s Island Express

Xbox Game Pass für PC: