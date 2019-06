Kurzmeldungen: Weitere News der Woche vom 23.6. bis 29.6.2019

PC XOne PS4

Sony: Nächste PlayStation richtet sich an Hardcore-Spieler und große Publisher

Laut Wall Street Journal verfolgt Sony mit der nächsten PlayStation-Generation eine eindeutige Marketingstrategie. So sollen vor allem Hardcore-Spieler angesprochen werden, die auf grafikstarke Titel Wert legen und sich in die neusten Features „hineinsteigern“ können. Damit will man sich vom eher jüngeren Nintendo-Publikum und den großen Konkurrenten Microsoft und Google abgrenzen. Außerdem betonen Führungskräfte von Sony, dass man seine Aufmerksamkeit auf große Software-Publisher konzentriere. Das Ziel seien große Titel, die exklusiv auf der PlayStation erscheinen. Daher wolle man diese „Beziehungen stärken“, verrät ein Sony-Vertreter. Kleinere Spiele von Indie-Studios seien zwar nach wie vor willkommen, heißt es weiter, doch deren Führungskräfte kritisieren bereits jetzt, dass sie sich von Sony im Gegensatz zu Nintendo benachteiligt fühlen. (Quelle: Wall Street Journal)

Lead Producer von Horizon - Zero Dawn: Patrick Munnik mit 44 gestorben

2017 konnten die Guerilla Games mit dem Open-World-Actionadventure Horizon - Zero Dawn einen weltweiten Erfolg feiern. Lead Producer des Spiels war der Niederländer Patrick Munnik, der seit 2011 bereits an den Killzone-Spielen des Studios mitgearbeitet hatte. Via Twitter teilte das Studio nun mit, dass Munnik bereits am 13. Juni im Alter von 44 Jahren verstorben ist. Die Todesursache ist unbekannt, der Spieleprogrammierer hinterlässt Frau und Kinder. (Quelle: Twitter)

iPhone-Designer Jony Ive verlässt Apple

Apples Klassiker iPhone, iMac, MacBook Pro und iPod würden sicherlich anders aussehen, hätte Jony Ive nicht als Chefdesigner an ihrem Entwurf mitgearbeitet. Auf die Dienste des 52-jährigen muss Apple in Zukunft verzichten. Ive wird noch in diesem Jahr nach fast 30 Jahren Betriebszugehörigkeit seine Stelle aufgeben und eine eigene Firma gründen, die allerdings eng mit Apple zusammenarbeiten werde. (Quelle: Apple)

Take-Two-Chef: Rockstar soll künftig mehr, dafür kürzere Spiele veröffentlichen

Strauss Zelnick, CEO des Rockstar-Inhabers Take 2, hat sich in einem Interview mit Gamesindustry.biz über den Veröffentlichungszyklus der Titel des erfolgreichen AAA-Entwicklers geäußert. „Acht Jahre sind wahrscheinlich zu lange“, beschrieb er die Wartezeit zwischen Red Dead Redemption und seinem Nachfolger. Er schlägt daher vor, dass die Spiele von Rockstar Games künftig kürzer werden und weitere Inhalte erst nach dem Release hinzukommen. (Quelle: Gamesindustry)

Software-Verkaufs-Charts Deutschland (17.6. bis 23.6.2019)

PS4

1./NEU Crash Team Racing Nitro-Fueled

2./NEU Crash Team Racing Nitro-Fueled Oxide Edition

3./1. Dead Island - Definitive Edition Collection

4./NEU Bloodstained - Ritual of the Night

Xbox One

1./NEU Crash Team Racing Nitro-Fueled

2./NEU Bloodstained - Ritual of the Night

Switch

1./1. Mario Kart 8 Deluxe

2./NEU Crash Team Racing Nitro-Fueled

PC

1./1. Anno 1800

WiiU

1./-. Splatoon

(Quelle: GfK)

Neue Leseproben aus dem inoffiziellen SNES-Pixelbuch

Zum in Kürze erscheinenden SNES-Pixelbuch wurde eine neunseitige PDF-Leseprobe zum Download bereit gestellt. Die Seiten zeigen unter anderem ein Special zum Thema Ballerspiele und das Inhaltsverzeichnis. Am 12. Juli soll das inoffizielle SNES-Pixelbuch komplett auf Deutsch mit 268 Hochglanzseiten erscheinen. Auf elektrospieler.de könnt ihr das Werk für 39,95 Euro vorbestellen. (Quelle: Elektrospieler)

Gwent - The Witcher Card Game: Zweite Erweiterung Novigrad gestartet

CD Projekt Red hat am 28. Juni die zweite kostenlose Erweiterung zum Witcher-Sammelkartenspiel Gwent veröffentlicht. Das Novigrad getaufte Inhaltsupdate fügt fünf neue Anführer, 90 Karten, die Fraktion Syndikat sowie einige neue Fähigkeiten und Mechaniken in das Spiel ein. Alle Spieler erhalten ein kostenloses Novigrad-Fass mit fünf neuen Karten der Erweiterung, wenn sie sich vor dem 17. Juli auf PC, Xbox oder PS4 in das Spiel einloggen. Zudem dürfen sich Spieler in den kommenden Wochen in einem Arena-Modus mit Fokus auf den neuen Syndikat-Karten messen. (Quelle: CD Projekt Red)

Der C64 Maxi wird zum Vorbesteller-Hit

Die Ankündigung des C64 Maxi sorgte in dieser Woche auf GamersGlobal für viele positive Reaktionen. Und auch bei einigen anderen Retrospielern scheint die Neuauflage des 80er-Heimcomputers den Kaufinstinkt geweckt zu haben. Bei Amazon konnte der 120 Euro teure Brotkasten auf Anhieb den ersten Platz der Bestseller-Liste in der Kategorie Games erobern. Bis zur Auslieferung müssen die Besteller allerdings noch eine Weile warten: der Release des C64 Maxi ist für den 5. Dezember 2019 angesetzt. (Quelle: Winfuture)

The Hand of Glory: Point-and-Click-Adventure auf Kickstarter