Game Critics Awards: Final Fantasy 7 Remake übertrumpft alle

Obsidians Open-World-Rollenspiel The Outer Worlds (Preview ) war im Vorfeld als der große Favorit bei den Game Critics Awards ins Rennen gegangen ( wir berichteten ). Letztlich konnte sich bei der Wahl der abstimmungsberechtigten 64 internationalen Spielemagazine mit dem Final Fantasy 7 Remake (Preview ein anderer Kandidat durchsetzen. Die Stimmberechtigten erkoren die Neuinterpretation des Japano-Rollenspiels dabei gleich in drei Kategorien zur Nummer 1. Neben der Königsdisziplin "Best of Show" ergatterte das Remake zu Final Fantasy 7 zudem die Toplatzierung in den Bereichen "Best Console" und "Best Role Playing Game", womit man das Spiel fast schon als E3-Überflieger betrachten darf – eine Einschätzung, die besonders aufgrund der hohen Erwartungen der Fans des Originals so gewiss nicht als selbstverständlich gelten darf.

Zwei Auszeichnungen der Game Critics Awards gingen zudem an Doom Eternal ("Best PC Game" und "Best Action Game"), während das mit vier Nominierungen als Favorit in die finale Auswahl gestartete The Outer Worlds nur die Kategorie "Best Original Game" für sich entscheiden konnte. Zusätzlich zu den 16 Kategorien wurde Cyberpunk 2077 für "Special Commendations for Graphics" ausgezeichnet. Seit 1998 werden die Game Critics Awards an die auf der E3 gezeigten Spiele vergeben.

Hier seht ihr alle Gewinner auf einen Blick, die komplette Liste der Nominierten findet ihr in der News vom 26. Juni:

Best of Show