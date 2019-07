Das Spielestreaming steckt, gerade in Deutschland, noch in den Kinderschuhen. Mit Google tritt noch dieses Jahr ein Gigant in den Markt ein. Werdet ihr mitmachen oder reizt euch Stadia bislang gar nicht?

Spielestreaming kommt für mich generell nicht infrage. 30% Nein, ich will meine Spiele in höchster Qualität, ohne potenzielle Einschränkung. 18% Als Ergänzung vielleicht, als Ersatz nicht. 12% Nein, Google spioniert mich schon genug aus. 12% Ausprobieren ja, ob ich es ausweite, hängt von der Leistung ab. 12% Probiere ich frühestens, wenn positive Eindrücke der Spieler allgemein folgen. 9% Werde ich auf jeden Fall abonnieren. 3% Anderer Meinung/ anderer Grund (siehe Kommentar) 3%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (30 Prozent) gibt an, aktuell generell kein Interesse an der Option, Spiele übers Internet zu streamen, zu haben. Für weitere 18 Prozent ist die Qualität beim Spielestreaming via Stadia im Vergleich zu Lösungen auf Basis der Leistung lokaler Hardware potenziell zu niedrig.Etwa 12 wollen Stadia zum Start ausprobieren und sich selbst ein Bild machen, 9 Prozent wollen dafür zunächst Erfahrungsberichte abwarten. Nur 3 Prozent planen jetzt bereits ein Abonnement von Stadia. In den Kommentaren geben etliche User zusätzlich das Preismodell von Stadia als Grund an, darauf zu verzichten, bei dem man sowohl ein Abo abschließen muss, gleichzeitig aber auch die Spiele zum kaum oder gar nicht besseren Konditionen erwerben muss.Ursprüngliche News:OnLive hatte es bereits vor einigen Jahren einmal mit einem Streaming-Dienst für Spiele probiert. Das Ergebnis kennt ihr wahrscheinlich: OnLive existiert nicht mehr, die seinerzeit angemeldeten Patente gehören nun Sony, die sie in Verbindung mit PlayStation Now und Streaming-Dienstleister Gaikai nutzen. Voraussichtlich in diesem November geht mit Google Stadia ein neuer Games-Streamingdienst an den Markt und konnte bereits im Vorfeld mit Ubisoft ( Watch Dogs Legion u.a.) oder Bethesda ( Doom Eternal Wolfenstein - Youngblood ) einige namhafte Partner an Land ziehen.Wie gut der Streaming-Dienst in der Praxis funktioniert, wie gut in den USA, in Großbritannien oder (entscheidend für uns) in Deutschland, Österreich und der Schweiz, lässt sich aktuell noch nicht final abschätzen. Als problematisch könnte sich bei der Vermarkung zudem erweisen, dass Google zum Start zwar einerseits ein Abo anbieten wird, der dauerhafte Besitz der meisten Spiele jedoch nur durch einen separaten Kauf möglich sein wird. Ist auch Google, die mit Google+ durchaus auch schon selbst mit neuen Plänen in der jüngeren Vergangenheit gescheitert waren, mit Google Stadia eventuell zu früh dran oder plant ihr selbst schon jetzt, mittelfristig auf den Streamingdienst (oder einen anderen) umzusteigen?Konkret möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch aber konkret zu Google Stadia wissen, ob ihr das Angebot des Streaming-Diensts nutzen wollt oder davon ausgeht, den klassischen Spieleplattformen (vorerst) treu zu bleiben. Was eure genauen Gründe für oder gegen Google Stadia sind, könnt ihr uns neben der unten eingebetteten Umfrage gerne auch im Detail in einem Kommentar unter dieser News mitteilen. Fühlt euch dabei ferner wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung in der Kommentarsektion mit den anderen Usern oder der Redaktion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch in einem Update das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.