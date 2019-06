Square Enix Arbeitet an einem Dragon Quest für Next-Gen-Konsolen

PC Switch PS4 3DS

Bild stammt aus Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals

Schon Anfang des Monats gab Yuu Miyake, der Executive Producer hinter der Spielserie Dragon Quest, im Zuge eines Events zum Mobile-Spiel Dragon Quest Walk bekannt, dass man derzeit Vorbereitungen für die Entwicklung von Dragon Quest 12 trifft. Wie der Director Takeshi Uchikawa nun über die offizielle Homepage bekannt gab, haben die Arbeiten an dem neuen Projekt inzwischen begonnen. Das Spiel wird für die Next-Gen-Konsolen entwickelt.

Für die Entwicklung zeichnet laut Uchikawa das Team der zweiten Entwickler-Division von Square Enix verantwortlich, das zuletzt bereits den direkten Vorgänger Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals ablieferte. Die Aufgabe des Teams sei es, den Fans mit dem nächsten Spiel einen „neuen Anreiz“ für die Serie zu vermitteln, weshalb man aktuell via Jobsuche nach Verstärkung in Form von Gleichgesinnten sucht, die im Rahmen der Entwicklung gerne neue Dinge ausprobieren. Unter anderem werden Stellen für Battle Planner, Facial Motion Designer, 2D Background Designer und Technical Artist besetzt. „Wenn wir schon an einem High-Definition Dragon Quest arbeiten, warum dann nicht gemeinsam mit Yuji Horii und dem Team eine ganz neue Geschichte erschaffen, die Spieler wie noch nie zuvor berührt?“, so Uchikawa. Bis wir erstes Material von dem Spiel sehen, dürfte allerdings noch etwas Zeit ins Land ziehen.