Playstation Store: Neue „Mega-Rabatte“ und Spiele unter 15 und 5 Euro

PS4

Sony bietet neue „Mega-Rabatte“ in seinem Playstation Store an, darunter weitere Titel unter 15 und unter fünf Euro. Unter anderem könnt ihr dort aktuell Spiele, wie Call of Duty - Infinite Warfare (Testnote: 8.0), Batman - Arkham Knight (Testnote: 9.0), Unravel (Testnote: 8.5), Yakuza Kiwami, Blood Bowl 2 (Testnote: 7.5) und die Deponia Collection günstiger erwerben. Als „Angebot der Woche“ ist zudem die Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0) im Preis reduziert.

Nachfolgend nur ein paar Beispiele aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen). Abonnenten von Playstation Plus erhalten auf ausgewählte Spiele einen zusätzlichen Rabatt (diese Titel sind in der folgenden Liste mit einem Sternchen gekennzeichnet):