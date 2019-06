The Surge 2: Entwickler-Gameplay-Walkthrough im 9 Min. Video

PC XOne PS4

Der Frankfurter Entwickler Deck13 hat über den YouTube-Kanal des Publishers Focus Home Interactive ein neues Gameplay Walkthrough zum kommenden Action-Rollenspiel The Surge 2 (im gamescom-Anspielbericht) veröffentlicht. In dem rund neun Minuten langen Clip spricht Adam Hetenyi, Head of Game Design bei Deck 13, über die Verbesserungen, die euch im Nachfolger erwarten. Dabei könnt ihr einen ausführlichen Blick auf die unter der Quarantäne stehende Stadt Jericho City werfen, die als Schauplatz von The Surge 2 dient.

Das Video demonstriert zudem verschiedene Wege, wie ihr bestimmte Ziele erreichen könnt. Die Entwickler versprechen überdies bessere Waffen, Levels und Gegner für die Fortsetzung. The Surge 2 wird ab dem 24. September für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.