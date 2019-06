Spiele-Streaming: Nur zehn Prozent der deutschen Spieler interessiert

Laut einer Umfrage von Gamesindustry.biz unter Spielern in den vier europäischen Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien sind 70 Prozent der Befragten nicht an Streaming-Diensten für Spiele wie Google Stadia oder Microsoft xCloud interessiert. Während das Interesse an derartigen Diensten im UK mit 23 Prozent noch am größten ist, bildet Deutschland mit gerade mal zehn Prozent das Schlusslicht dieser Umfrage.

Neben der Sorge, die Internetgeschwindigkeit könnte nicht ausreichen und sich somit negativ auf das Spielen auswirken, gaben 31 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass sie physische Spielepackungen den Streams vorziehen würden. Die Abo-Kosten sowie die voraussichtlich nicht vorhandene Möglichkeit ein Spiel auf die eigene Festplatte herunterzuladen sind weitere Faktoren, die das Interesse an Streaming-Diensten gering halten. Lediglich der Vorteil, dass man nicht erst Updates und Patches installieren muss um das Spiel zu starten, wird in der Umfrage positiv hervorgehoben.