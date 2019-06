What Remains of Edith Finch erscheint für die Switch - Termin bekannt

PC Switch XOne PS4

Das von Fans und Kritikern gelobte Ego-Adventure What Remains of Edith Finch wird in Kürze auch für die Switch veröffentlicht. Dies wurde durch einen Produkteintrag im japanischen eShop von Nintendo bekannt. Das Spiel wird demnach ab dem 4. Juli 2019 für die Hybridkonsole erhältlich sein. Bisher wurde der Titel bereits für PC, Xbox One und die PS4 umgesetzt.

Die Geschichte von What Remains of Edith Finch dreht sich um eine Familie im Bundesstaat Washington. Ihr folgt der Protagonistin Edith, die nach langer Abwesenheit in das riesige Domizil ihrer Familie zurückkehrt und herausfinden muss, warum sie die einzige noch lebende Finch ist. Ihr erkundet das Haus und findet nach und nach immer mehr über die Vergangenheit eurer Verwandten heraus, sowie darüber, was sie am Tag ihres Todes erlebt haben.