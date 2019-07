PC Switch XOne PS4

Ninja! Sportwagen! Drachen! Wer bei dieser Aufzählung in Zusammenhang mit Videospielen voller Wehmut an die Automatenklassiker der 80er Jahre denkt, darf sich zur Zielgruppe von 198X zählen. Eingebettet in eine melancholische Coming-of-Age-Story über einen Schüler, der sich zunehmend in die Spielwelten der Arcade-Automaten flüchtet, vereint das Spiel gleich fünf klassische Spielegenres in einer Hommage an dieses Jahrzehnt.

Los geht es mit einem Beat-em-Up, in dem ihr euch im Stile von Klassikern wie Final Fight in einer U-Bahn-Station und versifften Seitenstraßen gegen Messer zückende Punks zur Wehr setzen müsst. Die Steuerung fühlt sich nach heutigen Maßstäben zwar schwammig – sprich: recht originalgetreu – an, und die Zahl der Moves ist sehr begrenzt, aber grafisch überzeugt der Abschnitt sofort. Der Soundtrack animiert derweil dazu, im Anschluss im örtlichen Boxclub ein paar Trainingseinheiten einzulegen. Leider ist der Abschnitt nach fünf Minuten auch schon wieder zu Ende - auch weil er dank unbegrenzter Continues nicht zu verlieren ist.

"Out of the Void" ist eine gelungene Hommage an R-Type... It's the final countdown...

Weiter geht es mit einem Shoot-em-up, für das R-Type eine unverkennbare Inspiration war. Dieser Abschnitt bietet genretypische Extras wie den Doppelschuss und sogar zwei nett gemachte, aber sehr leichte Bosskämpfe. Beim Verlust eines Lebens muss nur ein kleiner Teilabschnitt wiederholt werden. Verliert man alle, hilft ein klassischer Arcade-Trick: Geld nachschmeißen. Natürlich kein echtes: Erneut reicht der Klick auf Continue, der vom Klingeln der Münzen im Automaten begleitet wird, dann geht es vom letzten Checkpoint nahtlos weiter. Dadurch ist auch dieses Spiel mit ein wenig Übung in einer Viertelstunde gut zu meistern.

Es folgt ein von Segas Out Run inspiriertes Rennspiel, in dem es in originalgetreuer Pixelgrafik darum geht, Checkpunkte vor Ablauf der Zeit zu erreichen und dabei Kollisionen zu vermeiden. Mehr als eine Viertelstunde werdet ihr aber auch dafür nicht brauchen. Ihr müsst bei Zeitablauf zwar immer vom Anfang aus starten, schwer ist die Strecke aber nicht.



Ganz im Gegensatz zum vierten Abschnitt, dem Ninja-Spiel. Das ist ein Jump-and-run, in dem der Held durchgehend rennt und bei dem sich die Steuerung auf einen Sprung, einen Angriff und den Wechsel zwischen bis zu drei Ebenen beschränkt. Dieser Abschnitt in 198x bietet nicht nur die meisten Levels, sondern ist auch durch das hohe Tempo eindeutig der schwerste. Hier hilft nur das Auswendiglernen von Fallen, Gegnern und Abgründen - wie früher.

...während "The Runaway" sich von Rennspielen wie Out Run inspirieren ließ. Ultima trifft Tron

Der letzte Part von 198x ist ein SciFi-Dungeon Crawler, in dem ihr euch im Stile der frühen Ultimas in 3D-Egoperspektive schrittweise durch ein nach Tron aussehendes Labyrinth bewegt. Trefft ihr auf einen Gegner, wird der Kampf in JRPG-Manier rundenweise ausgetragen, wobei ihr eine von vier Aktionen wählen könnt. Erwischt ihr die, gegen die dieser Gegnertyp anfällig ist, macht ihr Extraschaden. Da ihr beim ohnehin seltenen Ableben Erfahrungspunkte und euren erreichten Level behaltet, bietet auch dieser Abschnitt leider keine echte Herausforderung. Durch die Verquickung mit der ansonsten in gelungenen Zwischensequenzen erzählten Handlung ist er aber ein atmosphärisch passender Abschluss.

Technisch läuft das Spiel einwandfrei, erfordert allerdings das manuelle Erzwingen des Controllersupports unter Steam (nach Rechtsklick auf den Titel unter "Eigenschaften" wählbar).

In "Shadowplay" muss sich euer maskierter, stets rennender Held gegen Ninjas zur Wehr setzen und Fallen ausweichen. Fazit

198X ist ein klasse gemachter Trip zurück in die späten 80er Jahre, bei dem stilistisch und atmosphärisch alles stimmt. Die Abschnitte machen durchweg Spaß und die stimmungsvolle Synthie-Musik von Yuzo Koshiro verdient ein besonderes Lob. Einzig der niedrige Schwierigkeitsgrad entspricht nicht dem damaligen Niveau. Das Hauptproblem ist aber die Länge: Kaum hat man sich ansatzweise eingespielt, sind die Abschnitte schon wieder zu Ende. Das kann man dem Spiel ankreiden – oder man fasst es als kleine Zeitreise in Spielfilmlänge auf (die Gesamtspielzeit beträgt etwa 100 Minuten), die einen mit dem gleichen nostalgischen Gefühl zurücklässt wie das Blättern in lange vergessenen Fotoalben.