Spieleförderung von 50 Millionen Euro offenbar wieder eingestellt

Das Reichstagsgebäude (Foto: Jürgen Matern, Wikipedia, CC-BY-SA-3.0)

Im Jahr 2019 konnte sich die deutsche Games-Branche über eine Spieleförderung in Höhe von 50 Millionen Euro freuen. Damit wurde die Spieleentwicklung erstmals auf Bundesebene gefördert. Wie Gameswirtschaft berichtet, wird es im Jahr 2020 allerdings schon wieder vorbei sein mit der Förderung für die deutsche Entwicklerszene.

Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sind im Etat des zuständigen Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer keinerlei Mittel zur Spieleförderung vorgesehen. Noch besteht allerdings etwas Hoffnung, denn der Entwurf wird noch in verschiedenen Ausschüssen diskutiert werden, bevor er endgültig ist.

Der Unmut in der deutschen Spielelandschaft ist natürlich trotzdem entsprechend groß. Besonders, da es ursprünglich hieß, die Forderung sei über viele Jahre hinweg gesichert. Da nun in der Schwebe hängt, ob es sie überhaupt geben wird, ist vor allem aus planungstechnischer Sicht problematisch. So führt Felix Falk, der Geschäftsführer von game (dem Verband der deutschen Games-Branche), aus:

Denn die Games-Förderung braucht Planungssicherheit, um erfolgreich zu sein. Jetzt ist jedoch das genaue Gegenteil der Fall: Das Fehlen von Fördermitteln im aktuellen Regierungsentwurf des Bundeshaushalts schafft Unsicherheit und vergibt die Chance, das positive Signal aus Deutschland weiter zu verstärken.

Weniger sachliche Worte findet hingegen Thomas Hacker, medienpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. Auch ihm stößt die fehlende Möglichkeit für die Entwickler sauer auf, und auch für Andreas Scheuer findet er sehr deutliche Worte.

Andreas Scheuer ist nicht nur Mautversager, sondern auch Kapitän Rückgratlos. [...] Die Bundesregierung hält mit diesem Programm nun seit Monaten Unternehmen und Parlament hin. Sinnvoll wäre eine verlässliche Politik. Darauf warten die Menschen in Deutschland – und darauf, dass die Games-Förderung endlich der eigentlich zuständigen Bundesbeauftragten für Kultur und Medien übergeben wird. Gamescom-Parties hatte Andi Scheuer jetzt genug!

Es bleibt also abzuwarten, ob Andreas Scheuer doch einlenkt und seine Versprechen hält, oder ob er doch an seinem Kurs festhält und die Spieleförderung nicht wie versprochen weiterführt.